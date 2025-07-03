Etimesgut'taki 5 Katlı Binada Yangın Çikti

Etimesgut'taki 5 Katlı Binada Yangın Çikti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdaki alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bina kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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