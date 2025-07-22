Etimesgut'ta Ters Yöne Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü

Etimesgut'ta Ters Yöne Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ters yöne giren bir otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu iki sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerinde sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin demir yığınına döndüğü kazada 2 sürücü de yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, Eskişehir istikameti Yakacık mevkisinde ters yönde ilerleyerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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