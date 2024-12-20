Etimesgut'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Yapıldığı İddiasıyla 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yeni Bağlıca Mahallesi'nde A.M.B ve İ.G'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 10 milyon 900 bin lira piyasa değerinde Roma dönemine ait 2 bin 680 sikke ve 12 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.