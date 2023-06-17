Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacağından 19-20- 21 Haziran'da 20.00 ile 06.00 saatleri arası su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Altay ve Şehit Osman Avcı mahalleleri etkilenecek.