Üye Girişi
Haberler
Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak

Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak

Güncel Haberler

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacağından 19-20- 21 Haziran'da 20.00 ile 06.00 saatleri arası su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Altay ve Şehit Osman Avcı mahalleleri etkilenecek.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi 21 Haziran Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title