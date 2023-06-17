Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacağından 19-20- 21 Haziran'da 20.00 ile 06.00 saatleri arası su kesintisi uygulanacak.
Söz konusu kesintiden Altay ve Şehit Osman Avcı mahalleleri etkilenecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel