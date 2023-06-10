Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi kapsamında tamamlanan yeni içme suyu şebeke hatlarına abone bağlantılarının aktarılabilmesi için 12-13-14 ve 15 Haziran'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Altay ve Şehit Osman Avcı mahalleleri etkilenecek.?