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Etimesgut'ta Otoparkta Yangın: 5 Araç Kül Oldu

Etimesgut'ta Otoparkta Yangın: 5 Araç Kül Oldu
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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir otoparkta çıkan yangında 5 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan otoparkta park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.10 sıralarında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta meydana geldi. Otoparktaki bir aracın alev almasının ardından, alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer dört araca da sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangında 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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