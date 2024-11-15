Üye Girişi
Haberler

Etimesgut'ta Otomobil Duraktaki Vatandaşlara Çarptı: 3 Yaralı

Etimesgut'ta Otomobil Duraktaki Vatandaşlara Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada, durakta araç bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Etiler Caddesi Anadolu Kız Meslek Lisesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 06 CUS 038 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Esnaf Ahmet Altaş, kaza anında durakta 4-5 kişinin beklediğini belirterek, "Araç hızlıydı, yollar da kaygandı. Frene bastı, duramadı. O anda duraktaki vatandaşlara çarptı. Çevrede gören insanlar da koşup yardım etmeye çalıştı" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esenler'de bebeğine tiner içirip öldüren anne kim? Gazeteci Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir? Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.