Etimesgut'ta Kalp Krizi Geçiren Eski CHP İlçe Başkanı Faruk Özdemir Toprağa Verildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde kongrede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski CHP ilçe başkanı Faruk Özdemir (61), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk cenaze namazına katılamaması nedeniyle kılınan ikinci cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün, Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, aday olarak başkanlık için yarıştı. Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir ve Emir arasında tartışma yaşandı. Özdemir, tartışmanın ardından kalp krizi geçirdi. Salonda yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Faruk Özdemir için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özdemir'in ailesi, yakınları ve partililer katıldı. Özdemir'den önce vefat eden 3 kişinin cenaze namazı kılındı. Kılıçdaroğlu gelmeden önce Özdemir için de cenaze namazı kılındı. Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden sonra Özdemir için ikinci kez cenaze namazı kılındı. Özdemir'in cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)