Etimesgut'ta Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirme Çalışmaları

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaymakamlık koordinesindeki ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Etimesgut Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede "Aile Yılı" kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar ve İçişleri bakanlıklarının işbirliğinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kaymakamlığın koordinesinde, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazarlarda, KADES'i tanıtarak kadına yönelik şiddet ile karşılaşıldığında yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yürütülen çalışmalara katılan Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek de "Yapacağımız çalışmalarla kadınlarımıza, erkeklerimize ve pazar esnafımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Bakanlıklarımız ile birlikte çalışıyoruz. 'Aile Yılı' kapsamında inşallah bundan sonra kapalı salonlardan dışarıya çıkmayı, mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.