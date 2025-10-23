Haberler

Etimesgut'ta Su Kesintisi Uygulanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle Etimesgut ilçesinde bu gece su kesintisi yapılacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kesintiden etkilenecek yerler arasında İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos ve Eryaman mahalleleri gibi birçok bölge bulunuyor.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle Etimesgut ilçesinde bu gece su kesintisi uygulanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent mahalleleri, Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay mahalleleri, Devlet mahallesinin bir kısmı, Eryaman Mahallesi ve Tunahan mahallesinin bir kısmı."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu

Tarlaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki dev şirketini kara listeye aldı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.