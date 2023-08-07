Etimesgut Belediyesi Temizlik İşçileri Grevde

Ankara'da Etimesgut Belediyesi temizlik işleri çalışanları, haklarını alamadıkları iddiası ile greve gitti. Çalışanlar, maaş düzenlemesi ve sendika istedikleri için toplandı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi temizlik işleri çalışanları, haklarını alamadıkları iddiası ile greve gitti.

Etimesgut Belediyesi temizlik işleri çalışanı yaklaşık 150 kişi belediye önünde toplandı. Haklarını alamadıkları iddiası ile greve giden çalışanlar, iş bıraktı. Belediye çalışanları, maaşlarda düzenlemeye gidilmesi ve sendika istedikleri için toplandıklarını belirtti. Grev yapan çalışanlar, belediyeye ait araçlarda meydana gelen arızalarda çalışanlardan maaş kesintisi yapılmasına tepki gösterdi. Belediye önünde toplanarak haklarını arayan çalışanlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - ANKARA