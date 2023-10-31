Etiler'deki lüks restoranın istinat duvarı davası devam ediyor

İstanbul Etiler'de geçtiğimiz yıl meydana gelen lüks restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Ürdünlü eski diplomatın davası devam ediyor. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul Etiler'de geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun devraldığı lüks restoranın istinat duvarının çökmesiyle, yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad duvarın altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davaya devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ünlü şef Somer Sivrioğlu ve ortağı Kadri Berk Cemail ile taraf avukatları katıldı. Somer Sivrioğlu'nun avukatı müvekkilinin ekran önünde olması sebebiyle davanın basına kapalı görülmesini talep etmesinin ardından, mahkeme avukatın bu talebini reddetti.

ÜNLÜ ŞEF HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Somer Sivrioğlu savunmasında, Etiler'deki restoranı Aralık 2021'de kiraladıklarını, tadilattan sonra Şubat ayında açtıklarını söyledi. Asıl ikamet yeri olan Avusturalya Sydney'e gittiğini ifade eden Siviroğlu, "18 Mayıs'ta İstanbul'a döndüm. Döndükten 3 gün sonra bu vahim olay gerçekleşti. İstinat duvarına dışarıdan bakıldığında tehlikeli olduğu asla anlaşılmıyordu. Açıkça konuşmak gerekirse istinat duvarının restorana ait olduğunu düşünmemiştim" dedi.

"İYİ NİYETLE BU DÜKKANI KİRALADIM"

Ünlü şef, duvar ile restoran arasında bir metrelik mesafe olduğundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sivrioğlu "Bizim sorumluluk alanımızda olma ihtimali aklıma gelmezdi. Ülkemde de restoranım olsun diye iyi niyetle bu dükkanı kiraladım. Duvarın, bizim sorumluluğumuz altında tadilat edileceğini bilseydim kiralamaya kalkmazdım. Duvarı kullanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE HİSSETSEYDİK ÖNLEM ALIRDIK"

Sivrioğlu'nun ortağı sanık Kadri Berk Cemail savunmasında, "Kiralarken taşınmazın durumuna ilişkin inceleme yaptırmadım. Aralık 2021 yılında alt kira sözleşmesi imzalamıştık.

İstinat duvarı dışarıdan bakıldığında tehlike arz edebilecek şekilde görülmüyordu. Eğer istinat duvarının tehlike arz ettiğini hissetseydik gerekli önlemleri alırdık" dedi.

DİPLOMATIN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olayın yaşandığı gün müştekilerle birlikte akşam yemeğinden sonra araca doğru yürüyen Burhan Köroğlu tanık olarak dinlendi. Köroğlu, "İki grup halinde yürüyorduk. Baha ve Ahmed bizden 15-20 metre öndeydi.

Restoranın önünden geçerken duvar adeta patlar gibi üzerlerine yıkıldı. Koşup taşları kaldırmaya başladık. Ahmed duvara daha yakındı o yüzden üzerinde daha fazla taş vardı. Ahmed'in bacağında çok fazla kanama vardı.

Oradaki bir hanımefendi Ahmed'in bacağını benim kemerimle bağlayarak kanamayı önlemeye çalıştı. Ambulansı aradık" diye konuştu.

SİVRİOĞLU'NUN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh avukatı, "Müvekkilim mağdur edildi. Sanıklar hiçbir şekilde iletişime geçip durumlarını sorup bir geçmiş olsun demediler" diyerek Sivrioğlu'nun tutuklanmasını, aksi halde hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını da talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıklar Somer Sivrioğlu'nun kaçacağı, delilleri yok etme değiştirme, tanık üzerinde baskı kurma şüphesi oluşmadığından şikayetçilerin tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi.

Sanık Kazım Evirgen'in duruşmalara katılmaması nedeniyle hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve Sarıyer LİHKAB'a (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.