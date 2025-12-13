Haberler

'İnternetten bidonla alınan etil alkolle, pet şişede içki satılıyor'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, internetten satılan ve pet şişelerde bulunan etil alkolle yapılan içkilerin halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Manavoğlu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini, aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler barındırdığını belirtti.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "İnternet ortamında bidonlarla satılan etil alkolden, aromayla içki üretenler, sosyal medya grubu veya tanıdıkları aracılığıyla pet şişelerde içki satışı yapıyor. Pet şişede satılan alkolü almayın, tüketmeyin. Ölümle sonuçlanabilir" uyarısında bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, internet ortamında yüzey temizleyici etiketiyle etil alkol satışı yapıldığını, bazılarında da 'Gıda kullanımına uygun, içilebilir' gibi yazıların olduğuna dikkat çekti. Etil alkol satışının belirlenen şartlarda yapıldığını vurgulayan Manavoğlu, etil alkolden yapılan içki kullanımına dikkat çekti. Etil alkolün belirli oranda aromayla karıştırılıp evde içki yapımının, içkilerin pet şişelere konularak satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Manavoğlu, "Pet şişelerde satılan alkollü içkilerden almayın. Ölümle sonuçlanabilir" dedi.

Yılbaşının yaklaşmasıyla sahte alkol tüketimine yönelik tercihin arttığını vurgulayan Manavoğlu, "Etil alkol yerine daha uygun fiyatlı olan metil alkol karıştırılmasıyla insanlarda körlük, organ kaybı, ölüme götüren durumlar ortaya çıkıyor. Metil alkolün formülasyonu etil alkole yakın olsa da ölüme kadar sonuçlara götürebilir. Maliyeti 100 birim olan ürünü, uygun olmayan ambalajlarda 5 birime alıyorsanız tehlikeyle karşı karşıyasınız" diye konuştu.

Etil alkole internet ortamında, sosyal medyadan ulaşabildiğine dikkati çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

"Bu tarz ürünlere ulaşmak çok kolay. Bazı web sitelerinde satılıyor, içilebilir tarımsal nitelikli olduğuna dair yorumlar görüyoruz. Sosyal medyada satış kanallarından kolayca ulaşılıyor. Satışının engellenmesi lazım. Piyasada birçok markanın taklit, tağşiş ve sahte olarak üretilip bire bir ambalajlı, kopyalanmış bandrollü satıldığını görüyoruz. Özellikle yıl sonu gelmesiyle piyasadaki sahte alkol sıklıkla karşımıza çıkıyor."

Manavoğlu, güvenilmeyen, bilinmeyen yerden, internet sitesi, sohbet uygulamaları ve sosyal medyadan alkol ürünü alınmaması gerektiğini söyledi. İnternette alkollü içki üretim kiti, fermantasyon gereçlerinin satışının yapıldığını anlatan Manavoğlu, "Tüketiciler, bu ürünlerle evde alkol üretiminde olası yanlış uygulamada kör olabileceğini, organ kaybı ve ölümle sonuçlanabileceğini unutmamalı" dedi.

'KARDEŞİNİZ BİLE YAPSA TÜKETMEYİN'

Etil alkolün bidonlarla, yüzey temizleyicisi veya kolonya etiketli farklı irsaliyeyle sevk edildiğini dile getiren Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Bazıları kendi evinde sistem kurup, internette bidonla aldığı etil alkolle içki üretiyor. Aslında üretilen alkollü içki değil, çünkü içkilerin üretim teknikleri başka. Bu kişiler etil alkolü, bazen dezenfektan olarak kullanılan farklı kimyasalların da bulunduğu kimyasallar, aroma ve karışımla içki üretiyor. Bunu sosyal medyada, eşe dosta, farklı insanlara satıyor. Bunu da plastik su şişesi, uygun olmayan ambalaja koyarak sattığını görüyoruz. Kesinlikle bu tarz ambalajla gelen içkinin tüketilmemesi gerekiyor. Bidonla internetten etil alkol alınıyor. Amatörce yapılmış uygulama, ham maddesi yüzde 96 etil alkol bazlı dezenfektanı alarak içki hazırlamada kullanan vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Pet şişede uygun fiyatlı satılan içkiyi, tanıdığınız, kardeşiniz bile yapsa tüketmeyin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title