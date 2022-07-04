ETİK Başkanı İşler: Bayram öncesi Ege'de oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber doluluk oranı artıyor. Sadece Foça değil; Ege'nin çekim ve cazibe gücü çok yüksek olan Çeşme, Alaçatı, Gümüldür, Pamucak, Selçuk, Dikili, Ayvalık'a kadar ulaşan noktalarda, hemen hemen yüzde 100 doluluk oranlarını yakalamış durumdayız" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte Ege Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde rezervasyon talebi arttı. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Birliği Başkanı Mehmet İşler, Ege'de ve İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yüzde 100 doluluklara ulaşıldığını söyledi. İşler, Türk turizminin bu yıl devam eden Rusya-Ukrayna savaşına rağmen bu sezon hedefin 42 milyon turist olduğunu ifade etti. Turizmin sektör olmaktan çıkıp, endüstri olmaya başladığını belirten İşler, "Türk turizmi, dev adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Covid-19'da tüm dünyanın aslında ekonomisinin durduğu bir yerde, Türk turizmi büyümeye devam etti ve pandemi döneminde bile dünyanın ilk 5'i arasına girdi. Büyük bir kalkınma gücüne ve aynı zamanda genişleme gücüne sahip olan bu sektör, artık sektör olmaktan öteye, endüstri olmaya başladı. Türkiye için önemli bir döviz ve istihdam deposu olmaya da devam ediyor. Özellikle bu sene Ukrayna ve Rusya savaşına rağmen 42 milyonu yakalayacağız ki; bu da bulunduğumuz konjonktüre göre böylesi bir durumda ana pazarımız olan Rusya ve Ukrayna'nın da olmamasına rağmen yakalanacak çok mükemmel bir sayı" dedi.

Foça'da tatil yapan İngiliz turistlerden Emily Nicholls da Türkiye'de olmaktan ve tatil olanaklarından çok memnun olduğunu söyledi. Emily Nicholls, "İngiltere'den geldim. Burada hava çok güzel. Otel çok güzel. Yemekleri çok beğendim" dedi.