Etihad Hava Yolları, Kabil'e Doğrudan Uçuşlara Başlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Hava Yolları, Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğrudan uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Etihad Hava Yollarının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Aralık 2025'ten itibaren, Afganistan'ın başkenti Kabil'i, Abu Dabi ve ötesindeki noktalara bağlayacak uçuşlara başlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şirketin resmi internet sitesindeki açıklamada da BAE ile Afganistan arasındaki artan seyahat talebine yanıt olarak başlatılacak yeni seferlerin, aralık itibarıyla haftada üç gün Kabil'e yapılacağı belirtildi.

Yeni uçuşlarla iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçleneceği vurgulanan açıklamada, "BAE, Körfez bölgesindeki en büyük Afgan topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Afgan İş Konseyi verilerine göre, ülkede yaklaşık 300 bin Afgan yaşıyor ve çalışıyor." ifadelerine yer verildi.