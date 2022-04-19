'Eti ilaç' denilerek avlanan, nesli tehlikedeki oklu kirpi için profesörden uyarı: Öyle bir şey yok

DİYARBAKIR (DHA) - DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görüntülenen ve neslinin tükenme tehlikesi olan oklu kirpinin (Hystrix indica) varlığının sevindirici olduğunu söyledi. Satar, "Halk arasında değişik inançlar var. Etinin ilaç olduğu söyleniyor. Oysa böyle bir şey yok. Bu tür canlılar, bizim biyolojik zenginliklerimizdir" dedi.

Türkiye'de avlanması yasak olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında görüntülendi. Bitki kökleri ve tomurcukları ile beslenen oklu kirpi, etinin şifalı olduğu gerekçesiyle zaman zaman insanlar tarafından da avlanıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, oklu kirpinin kemirgen hayvan olduğunu; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın bir kısmı, Diyarbakır, Ergani ve Mardin'de görüldüğünü belirterek, korunması gereken tür olduğunu söyledi.

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