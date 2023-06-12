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Et ve Süt Kurumu, Adana Et Kombinası'ndaki Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili Sorumluları İşten Çıkardı

Et ve Süt Kurumu, Adana Et Kombinası'ndaki Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili Sorumluları İşten Çıkardı

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Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini bildirdi.

Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini bildirdi.

Kurumun, sosyal medya hesabından, Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki şiddet görüntülerine yönelik duyuru yapıldı.

Konunun kurum tarafından titizlikle takip edildiğinin belirtildiği duyuruda, "Hayvan hakları ve refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Enes Duran - Güncel

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