Et Piyasasındaki Fiyat Dalgalanmalarına İlişkin ESK'dan Açıklama
Et ve Süt Kurumu (ESK), et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yıl sonu ve Ramazan için tedarik planlamalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, arz güvenliğinin sağlanması ve piyasa istikrarının korunması için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.
(ANKARA) - Et ve Süt Kurumu'dan (ESK), et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonu ve Ramazan dönemi için tedarik planlamalarının tamamlandığı, arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için sürecin yakından izlendiğini belirtilerek, "Et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
ESK'dan, son günlerde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.