Et çalmaya teşebbüs eden balerine 10 ay hapis

İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan balerin Evlin Avidor hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Avidor'u "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmezken, avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi katıldı.

Mahkeme, sanığın "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce 5 yıl hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını ve zararın asgari ücretin yüzde 10'unun altında kalmasını ve sanığın dolaylı olarak suçu kabul etmesini de dikkate alan mahkeme, cezayı 10 ay hapse indirdi. Sanığın geçmişteki hali ve daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamasını göz önüne alan mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar veren mahkeme, bu süre içinde suç işlemezse davanın düşürülmesini de karara bağladı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel