Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi.
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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi.
Seydikemer-Antalya kara yolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı. Kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel