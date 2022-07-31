Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi. MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi. Seydikemer-Antalya kara yolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı. Kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü. Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Güncel Haberler

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