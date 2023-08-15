Eşya Taşıma Asansöründe Olay: Mahallede 2 Saat Elektrik Kesintisi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eşya taşıma asansörüyle, 3'üncü kattaki daireye çıkarılmak istenen koltuk, elektrik tellerinin üzerine düşüp, takılı kalınca mahallede yaklaşık 2 saat kesinti yaşandı. Nakliye firmasına önlem almadan eşya taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hacı Kaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Aydın eşyalarını taşımak için anlaştığı nakliye şirketiyle İstanbul'dan Denizli'ye geldi. Şirket çalışanları, Aydın'a ait eşyaları, taşıma asansörüyle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye çıkarmaya başladı. Bu sırada sabitlenmeyen bir koltuk, elektrik tellerinin üzerine düşüp, takılı kaldı. Elektrik telleri kısa devre yapınca mahallede elektrikler kesildi.

İhbar üzerine adrese polis, zabıta ve Aydem Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, önlem almadan eşya taşıyan firmaya para cezası kesti. Ekipler, vinçle koltuğu tellerin üzerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi yaşanan mahallede arıza giderildi.