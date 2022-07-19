ESTÜ takımları, TEKNOFEST'e hazır

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu Hidroana, Solar Team, Anatolia Aero Design ve ESTÜ İHA takımları, TEKNOFEST yarışmaları için son hazırlıklarını tamamladı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Amacımız; çalışan herkesin önünü açmak, öğrencilerimizin önünü daha fazla açmak. Onlar da bunu fazlası ile hak ediyorlar. Gerçekten inandıkları bir işte emek veriyorlar. Çok da güzel işler ortaya çıkartıyorlar. Hepsinin yolu açık olsun" dedi.

ESTÜ Hidroana Takımı, hidrojen enerjili 'Dorlion' isimli araçları, Solar Team ise 'Phantom' isimli elektrikli araçları ile TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda, Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) kategorilerinde mücadele edecek. Anatolia Aero Design Takımı ise Karma Sürü Simülasyon Yarışması, Uluslararası İHA Yarışması'nın Döner Kanat Kategorisi, Sabit Kanat Kategorisi ve Savaşan İHA Yarışması'na katılacak. ESTÜ İHA Takımı da yine Döner Kanat Kategorisi ile Savaşan İHA Yarışması'na katılacak.

İHA Takımı danışmanı öğretim üyesi Doç. Dr. Tansu Filik ise "TÜBİTAK her sene bu yarışmalardaki görevlere birtakım yeni eklemeler yapıyor. Arkadaşlar da yazılım ve donanım aşamasında bu görevi icra edecek şekilde en uygun tasarımı yapıyor. Bir çeşit mühendislik çalışması yapıyorlar. Bunu da farklı disiplinlerden arkadaşlar yapıyor" dedi.