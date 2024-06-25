ESTÜ Rektörü, ilk hac kafilesini karşıladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversite tarafından işletilen Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yapan ilk hac kafilesini karşıladı.

Hac görevini yerine getirmek için 13 Mayıs'ta Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yola çıkan kafile, yurda döndü. Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'den 164 yolcuyu karşılayan Rektör Özcan, hacılarla sohbet etti.

Özcan, hacıların kutsal topraklardaki manevi yolculuklarını huzur içinde tamamlayıp sağ salim yurda dönmelerinden mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk kafilenin ardından kalan dört kafilenin de 3 Temmuz'a kadar dönmesiyle hac görevini tamamlayan yaklaşık 920 vatandaşımızı üniversitemiz havalimanında karşılamış olacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar da yolculuklarında üniversitenin havalimanını kullanabilmenin kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.