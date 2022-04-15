ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı'nın faaliyetleriyle ilgili olumsuz durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Döğeroğlu, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, son bir haftadır havalimanındaki faaliyetlerinin eski düzenine dönmeye başladığını söyledi.

Rektör Döğeroğlu, havalimanının eskiden olduğu gibi faaliyetlerine devam edebilmesi konusunda destek veren AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya, Eskişehir milletvekillerine, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ile kent halkına ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilere teşekkür etti.

Havalimanına daha önce uçuş yapan şirketlerin eskiden olduğu şekliyle planlamalarını devam ettireceğini anlatan Döğeroğlu, şöyle konuştu:

"Havalimanı faaliyetleriyle ilgili halihazırda geldiğimiz noktada olumsuz bir durum söz konusu değil. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 'Anadolu Havalimanı' adıyla hava trafiğine açılmış olduğu 1989 yılından bu yana kesintisiz olarak hizmet veriyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Hasan Polatkan Havalimanı eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra Eskişehir ve çevresinde hava yolu taşımacılığı kapsamında hizmet sunmaya devam edecek. Geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet verdik. 2022 yılında bu sayının yükselmesi yönünde beklentimiz var."

Havalimanı İşletmesinin Sorumlu Müdürü ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usanmaz ise havalimanı hakkında bilgiler verdi.