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Estonyalı Atlet Jaan Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Tarihi Bir Geçiş Yaptı

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Estonyalı atlet Jaan Roose, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Continental Pass etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü halat üzerinde yürüyerek geçti. 165 metre yükseklikte, 1074 metre uzunluğundaki ip üzerinde 47 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçen Roose, bu olağanüstü başarısıyla tarihe geçti.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ESTONYALI atlet Jaan Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü halat üzerinde yürüyerek geçti.

Red Bull sporcusu Estonyalı atlet Jaan Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'nda tarih yazdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde yürüyen Roose, Asya'dan Avrupa'ya geçti. Yerden 165 metre yükseklikte, 1074 metre uzunluğundaki ip üzerinde yaptığı bu olağanüstü geçiş, İstanbul'da büyük bir heyecan yarattı. Saat 18.00'de Asya kıtasındaki yürüyüşüne başlayan Roose, yaklaşık 47 dakikada Avrupa yakasına ulaştı. Daha önce bu kadar yüksek bir noktadan Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçilmemişti. Roose, bu başarısıyla tarihe geçen ilk sporcu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin ardından konuşan Estonyalı Atlet Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz İstanbul Etkinlik Kültür Güncel Spor

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