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Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti

AA - Ayşe Doğru - Güncel
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Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti

Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 diplomatın, Estonya'nın güvenliğini zayıflattıkları ve Rusya'nın hukuksuz savaşının propagandasını yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı ilan edildiği belirtildi.

Letonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in başkent Riga'daki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Rinkevics'in, Rusya'nın nedensiz ve haksız askeri saldırısıyla mücadele eden Ukrayna'yla dayanışma için bu kararı aldığı ifade edildi.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Letonya, Estonya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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