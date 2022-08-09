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Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

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Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kısıtlanmasını istiyor.

Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kısıtlanmasını istiyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Avrupa'yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya'dan gelen turizmi sonlandırmanın zamanı olduğunu belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Finlandiya devlet kanalı YLE'ye, "Rusya, Avrupa'da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa'da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak seyahat etmesi doğru değil." açıklamasında bulundu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Finlandiya Estonya turist Rusya Güncel Haberler

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