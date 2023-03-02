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Estonya, Ukraynalı mülteciler için 25,4 milyon avro harcayacak

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Estonya, Ukraynalı mülteciler için 25,4 milyon avro harcayacak

Estonya hükümeti, Ukraynalı mülteciler için bu yıl 25,4 milyon avro ayırmaya karar verdi.

Estonya hükümeti, Ukraynalı mülteciler için bu yıl 25,4 milyon avro ayırmaya karar verdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı mülteciler için bu yıl toplam 25,4 milyon avro harcanacağı belirtildi.

Açıklamada, 4,5 milyon avronun Estonca dil eğitimi, 3,7 milyon avronun sınır gözetimi, 5,6 milyon avronun sosyal hizmetler, 1,8 milyon avronun sağlık hizmetleri, 1,4 milyon avrosu göçün izlenmesi ve kalanın da diğer ihtiyaçlar için harcanacağı bildirildi.

Söz konusu giderin hazineden karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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