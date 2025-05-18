Estonya, Rusya'nın Petrol Tankerini Alıkoydu

Estonya, Rusya'nın Petrol Tankerini Alıkoydu
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Estonya, Liberya bayrağı taşıyan bir Yunan şirketine ait petrol tankerini Rusya'nın karasularında alıkoydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, olayın deniz güvenliği açısından belirlenen rotayı ihlal ettiğini belirtti.

Estonya, Rusya'nın, Liberya bayrağı taşıyan bir Yunan şirketine ait olan Green Admire adlı petrol tankerini, Estonya'nın Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından alıkoyduğunu belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rusya, Estonya ve Finlandiya arasında "daha önce karşılıklı mutabakatla belirlenen ve deniz güvenliği açısından tercih edilen" uluslararası rotayı takip eden tankerin, Rus karasularında durdurularak alıkonulduğu ifade edildi.

Olayın ardından Estonya hükümetinin, Sillamae Limanı'ndaki gemi trafiğinin yalnızca Estonya karasuları üzerinden yönlendirilmesine karar verdiği belirtilen açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın ifadelerine yer verildi:

"Bugün yaşanan olay, Rusya'nın öngörülemez şekilde hareket etmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili olarak müttefiklerimizi de bilgilendirdim."

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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