Estonya, Rusya'nın Hava Sahası İhlali Üzerine NATO'ya Başvuruda Bulundu

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal ettiğini duyurarak, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talebinde bulundu.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, "3 savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleşti." dedi.

Tsahkna, Rusya'nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya'nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası iletti.

Estonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etti

Başbakan Kristen Michal, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahası ihlaline NATO savaş uçaklarının karşılık verdiğini ve Rus uçaklarının kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Michal, paylaşımında, "Böylesi bir ihlal kesinlikle kabul edilemez. Estonya hükümeti, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Estonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "(Rus) Savaş uçaklarının uçuş planı yoktu ve transponderleri kapalıydı. Hava sahası ihlali sırasında, (Rus) savaş uçaklarının Estonya hava trafik kontrolü ile 2 yönlü radyo iletişimi de yoktu. Olay, NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılan ve şu anda Amari Hava Üssü'nde konuşlu olan İtalyan Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçakları tarafından yanıtlandı." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi, bir üye ülke toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde diğer üye ülkelerle istişare talep edebilmesine olanak tanıyor.