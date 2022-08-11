Haber : Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

 - Güncelleme:
Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

Estonya hükümeti, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını duyurdu.

Estonya hükümeti, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, haftalık basın toplantısında Rusya'ya yaptırımlar kapsamında hükümetin aldığı giriş yasağı kararlarını açıkladı.

Bu kapsamda Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını belirten Reinsalu, alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Reinsalu, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Schengen vizesi alanların yaptırımın dışında tutulacağını kaydederek, bu yasağın genişletilebilmesi için AB ülkelerine Rusya'ya Schengen vizesi yasağı uygulama çağrısında bulundu.

Diplomatlar ve kalıcı oturum izni olanlar yasak dışında

Estonya'da kalıcı oturum izni olanların da bu yasağın dışında tutulduğunu ifade eden Reinsalu, bunun dışında Rus Büyükelçiliği çalışanları ile aileleri, nakliyat ve ulaşım sektörü çalışanları, AB yasaları altında serbest dolaşım hakkı bulunanlar, yakın akrabalarını ziyaret edenler ve insani sebeplerle ziyaret talebinde bulunanların Estonya'ya girebileceğini açıkladı.

Reinsalu ayrıca, Estonya dışında bir ülkeden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının kara sınırından ülkeye girişinin yasaklanabilmesi için ilerleyen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 9 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında Avrupa ülkelerine "Rusya'ya vize vermeyi durdurma" çağrısı yapmıştı.

Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek insan hakkı değil, ayrıcalıktır Rusya'dan seyahatleri sonlandırma zamanı." açıklamasında bulunmuştu.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Avrupa Birliği Estonya Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title