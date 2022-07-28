Estonya, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişini yasakladı - Haberler

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Estonya, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişini yasakladı

Estonya, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişini yasakladı

Estonya makamları, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh'in üyelerinin 5 yıl ülkeye girişini yasaklamaya karar verdi.

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Estonya makamları, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh'in üyelerinin 5 yıl ülkeye girişini yasaklamaya karar verdi.

Yerel medyada çıkan habere göre, Rus pop müzik grubunun yasaklanmasına ilişkin karar Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu tarafından açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların sürmesinin "haksızca" olduğunu belirten Reinsalu, Rusya'yı destekleyen grupların konser vermesine müsaade edilmesinin de "haksızca" olduğunu söyledi.

Reinsalu, Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişinin yasaklanması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın "tek doğru karar" olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Estonya makamları tarafından alınan karar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın Estonya'yı diktatörlük olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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