Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.