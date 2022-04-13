Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna'ya geldi

AA / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title