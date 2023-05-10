Estonya'nın Rusya sınırındaki Narva şehrine Putin karşıtı poster asıldı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın Rusya sınırında bulunan Narva şehrinde bir kalenin duvarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlusu olduğunu belirten bir posterin asıldığını bildirdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın Rusya sınırında bulunan Narva şehrinde bir kalenin duvarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlusu olduğunu belirten bir posterin asıldığını bildirdi.

Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu eylemin Narva şehrinin Rusya propagandasına verdiği cevap olduğunu belirtti.

Rusya'nın propaganda yapmak için yaptığı "umutsuz" girişimlere Narva'dan yanıt verildiğini aktaran Kallas, şehirde Rusya'ya cevaben asılan posterin fotoğraflarını paylaştı.

Baltık medyasında yer alan haberlere göre, Narva şehrinin karşısında yer alan Rusya'nın Ivangorod kentine büyük bir ekran yerleştirildi. İki şehrin bir nehirle ayrıldığına dikkat çekilen haberlerde, Rusya'nın söz konusu ekran aracılığıyla propaganda yapabileceği ifade edildi.