Estonya, Letonya'ya İkinci Polis Ekibini Gönderdi

Estonya'nın, Avrupa Birliği'ne (AB) yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmen akışını durdurmaya destek olmak amacıyla ikinci polis ekibini Letonya'nın Belarus sınırına gönderdiği bildirildi.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberinde, son aylarda Letonya-Belarus sınırından yasa dışı geçişlerin sayısının artış gösterdiği ve halihazırda bu şekilde günde 60'tan fazla geçiş yapıldığı belirtildi.

Haberde, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenlerin, 2021'den bu yana Belaruslu yetkililerin yardımıyla Baltık ülkelerinden AB'ye girmeye çalıştığı kaydedildi.

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'in haberine göre de Letonya makamları, Belarus'tan yasa dışı göçmen akışını durdurmaya destek olmak amacıyla Estonya'dan kalabalık kontrolü eğitimi almış personel talep etti.

Letonya-Belarus sınırındaki durumun değişmemesi üzerine Estonya, iki hafta önce ülkeye ulaşan ilk ekibin ardından, ikinci polis ekibini Letonya'nın güneydoğusundaki Robeznieki sınır bölgesine gönderdi.

İnsan hakları grupları tarafından "göçmenleri geri ittikleri" gerekçesiyle eleştirilen Polonya, Letonya ve Litvanya'dan yetkililer, göçmen akışının, Belaruslu yetkililerin desteğiyle organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu savunuyor.

AB genelinde yaşanan düşüşe rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın Belarus ile sınırlarından düzensiz geçen göçmen sayısında geçen yıl yüzde 192 artış kaydedilmişti.