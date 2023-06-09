Estonya 'Kremlin aktivisti'ne 10 yıl Şengen yasağı getirdi

Estonya İç Güvenlik Servisi (ISS), bir "Kremlin aktivisti"nin oturma iznini iptal ettiğini ve bu kişiye 10 yıllık Şengen yasağı getirdiğini bildirdi.

Estonya İç Güvenlik Servisi (ISS), bir "Kremlin aktivisti"nin oturma iznini iptal ettiğini ve bu kişiye 10 yıllık Şengen yasağı getirdiğini bildirdi.

ISS'nin, Twitter hesabından yapılan duyuruda, Zoja Paljamar adlı kişinin Estonya tarafından verilen oturma izninin iptal edildiği belirtildi.

Paljamar'ın " Rusya'nın nüfuz ağında yer alan kişilerle bağlantılı bir Kremlin aktivisti" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Kremlin'in düşmanca ve saldırgan politikalarına hizmet etmenin sonuçları olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, Paljamar'ın halen Rusya'da olduğu, iznin "güvenlik nedenleriyle" iptal edildiği kaydedildi.