Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı - Haberler

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Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı

AA - Ayşe Doğru - Güncel
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Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı

Estonya yönetimi, bazı mekanlar ve seyahatlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Estonya yönetimi, bazı mekanlar ve seyahatlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Baltic News Network'ün (BNN) ERR'ye dayandırdığı habere göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış rakamlarının düşmesiyle uzun süredir beklenen günlerin geldiğini belirtti.

Sayılar halen yüksek olsa da söz konusu rakamların bazı mekanlarda ve seyahatlerde zorunlu olan Kovid-19 sertifikası dahil birçok kısıtlamanın kaldırılmasına olanak sağladığını vurgulayan Kallas, kamusal alanlarda maske takılması zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

Kallas, halka Kovid-19 aşısı hatırlatma dozunu yapmalarını da şiddetle tavsiye ettiklerini aktardı.

Ülkede salgının başından bu yana 530 binden fazla vaka kaydedilirken, 2 bin 400'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Estonya, Medya, Güncel, Haberler

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