Estonya, Doğu Sınırında Uçuşları Geçici Olarak Yasakladı

Estonya, Leningrad bölgesindeki Rus kuvvetleri ve Ukrayna insansız hava araçlarının faaliyetleri nedeniyle doğu sınırının tamamında uçuşları geçici olarak yasakladı. Hava sahasının daha iyi izlenmesi amacıyla uygulanan yasak, belirli saatlerde geçerli olacak.

TALLİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Estonya, ülkenin doğu sınırının tamamında uçuşların geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Ordu yaptığı açıklamada, kararın Leningrad bölgesinde Rus kuvvetlerinin ve Ukrayna insansız hava araçlarının faaliyetleri nedeniyle alındığını ve yasağın hava sahasının daha kapsamlı şekilde izlenmesini sağlayacağını belirtti.

Ülkenin kamu yayıncısı ERR'in cuma günkü haberine göre, yasaklı bölgede uçuş kısıtlamaları önümüzdeki haftalarda her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında, 6.000 metreye kadar olan irtifalarda geçerli olacak. Ordu, kısıtlamaların ne kadar süreyle devam edeceğini belirtmek için henüz erken olduğunu açıkladı.

Benzer bölgesel uçuş yasakları Letonya tarafından da uygulamaya konuldu. Letonya, 11 Eylül'den 18 Eylül'e kadar doğu sınırındaki hava sahasını kapatırken, bu kısıtlamanın uzatılabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
