Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sınırlaması olmamalı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ülkesinin başından itibaren Ukrayna'ya verilen silahlara yönelik sınırlandırmadan yana olmadığını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için "özgürlük" verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Tsahkna, Çekya'nın başkenti Prag'da süren NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Tsahkna, Ukrayna'nın en hızlı şekilde desteklenmesi gerektiğini belirterek, özellikle hava savunma sistemleri hususunda yapılacak desteğin önemine işaret etti.

Batılı ülkelerin hibe ettiği silahların Ukrayna dışında kullanılmasına ilişkin sınırlandırmalara da değinen Tsahkna, Estonya'nın ilk günden itibaren Ukrayna'nın kendini savunması için yasal her zeminde silahları kullanmasından yana olduğunu, buna "Rus sınırları içindeki önemli askeri altyapıların da dahil olduğunu" söyledi.

Tsahkna, birçok ülkenin Estonya'yı takip ettiğini belirterek, "ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de Ukrayna için bu sınırlamayı kaldırmalarını ümit ediyorum." diye konuştu.

Bu sınırlamaları doğru bulmadığını aktaran Tsahkna, "Ukrayna'ya kendini savunabilmesi için özgürlük vermeliyiz." dedi.