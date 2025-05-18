Estonya'dan Kalkan İki Helikopter Havada Çarpıştı, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Estonya'dan Kalkan İki Helikopter Havada Çarpıştı, 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Estonya'nın Tallinn kentinden kalkış yapan iki helikopterin Finlandiya'nın Eura Havaalanı yakınlarında havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada sağ kalan olmadı.

TALLİNN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Estonya'nın başkenti Tallinn'den kalkış yapan iki sivil helikopterin Finlandiya'nın güneybatısında yer alan Eura Havaalanı yakınlarında havada çarpışması sonucu helikopterlerde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Estonya'nın devlet televizyonu ERR ve Finlandiya'nın devlet televizyonu Yle'nin Estonya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerine göre Satakunta Kurtarma Departmanı, cumartesi günü saat 12: 30'dan kısa bir süre sonra Eura Havaalanı yakınlarında iki helikopterin havada çarpışıp yere çakıldığı yönünde ihbar aldı.

Çarpışan helikopterlerin Robinson R44 Raven tipi 4 kişilik hafif helikopterler olduğunu açıklayan polis yetkilileri, hayatını kaybeden 5 kişiden 2'sinin bir helikopterde, diğer 3'ünün de diğer helikopterde bulunduğunu bildirdi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Yardım Birimi Başkanı Margus Sarglepp cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında kazadan sağ kurtulan olmadığını, Finlandiya polisinin ölenlerin kimliklerini tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Estonya medyasında yer alan bazı haberlere göre yaşamını yitirenler arasında Estonyalı işadamları Oleg Sonajalg ve Priit Jagant bulunuyor. Diğer yolcuların isimleri ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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