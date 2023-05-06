Estonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Estonya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Estonya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Seçmenler, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sandıklarda oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Estonya'da toplam 776 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylama işlemlerinin problemsiz başladığını belirtti.

Türkoğlu, ilk oyun 09.45 itibarıyla kullanıldığını belirterek, "Hem vatandaş hem siyasi parti temsilcileri hem de müşahitler, kısacası herkes uyum içinde ve sorumluluk bilinciyle görevini yapıyor olmanın heyecanını yaşıyor." ifadesini kullandı.