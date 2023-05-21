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Estonya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Estonya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Güncel Haberler

Estonya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Estonya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçmenler, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

Estonya'da oy verme işlemi bir gün olarak belirlendi ve bugün sona erecek.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verme işlemlerine ilk andan itibaren yoğun katılım olduğunu belirterek, "İşlemler ilk tura göre daha hızlı ilerliyor. Oy verme işlemi ilk turda ortalama 2,5 dakika sürerken kabinde kalma süresi şu anda 1 dakikanın altında." ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Estonya'da kayıtlı 776 seçmenden 664'ü oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 85,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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