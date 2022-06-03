Estonya'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yeni koalisyon arayışı sürüyor - Haberler

Baltık ülkesi Estonya'da bugün koalisyon hükümetinin anlaşmazlık üzerine dağılmasının ardından Başbakan Kaja Kallas'ın iki küçük merkez eğilimli partiyle koalisyon görüşmelerine başlayacağı bildirildi.

Baltık Haber Ajansına göre Kallas, Estonya'nın ortak değerlere dayalı bir hükümete her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu belirterek, "Avrupa'daki güvenlik durumu bana başbakan olarak Merkez Parti ile iş birliğini sürdürme imkanı tanımıyor." ifadesini kullandı.

Kallas'ın Reform Partisi 101 sandalyeli parlamentoda 34 sandalyeye sahipken koalisyondan uzaklaştırılan Merkez Parti 25 sandalyeye sahipti.

Başbakan Kallas, yeni koalisyon hükümeti için 12 milletvekiline sahip Hristiyan Demokrat Isamaa Partisi ve 10 milletvekili bulunan SDE Sosyal Demokratlar ile görüşmek istediğini belirtti.

Kallas'ın Reform Partisi ile Merkez Parti arasındaki anlaşmazlık, Merkez Partinin çocuk ve aile yardımlarının artırılması yönündeki talebinin ardından geldi.

Kallas'ın yönettiği koalisyon hükümeti 2021'de göreve başlamıştı.