Estonya'da Gönüllü Kadın Asker Sayısı Artıyor - Haberler

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Estonya'da Gönüllü Kadın Asker Sayısı Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Estonya'daki paramiliter kuvvetlere dahil olan kadınların sayısı artışta.

Estonya'daki paramiliter kuvvetlere dahil olan kadınların sayısı artışta. Ülkede bir süredir faaliyette olan Kadınların Gönüllü Savunma Örgütü'ne katılım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası daha da hızlandı. NATO ve AB üyesi olan Estonya'nın Başbakanı Kaja Kalas, ülkelerine karşı doğrudan bir tehdit bulunmadığını savundu. Ancak halk arasında tedirginlik hissinin yayıldığı gözlemleniyor. Kadınların Gönüllü Savunma Örgütü'ne 24 Şubat'tan bu yana 2 binden fazla kadının başvuru yaptığı belirtiliyor. Bunlar arasında yaşları 20 ila 60 olan 500 kadın gönüllü askerlik eğitimlerine başlamış durumda

DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel, Haberler

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