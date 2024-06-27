Estonya Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

(ANKARA) - Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Numan Kurtulmuş'u TBMM'de ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurtulmuş, açıklamasında, "Estonya Cumhurbaşkanı Sayın Alar Karis ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığımız görüşmemizde, Avrupa siyasetinin zehirlenmesine yol açan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi birtakım yıkıcı fikirlerin karşısında Avrupa'daki dostlarımızla yakın işbirliği içinde olma arzumuzu dile getirdik. Türkiye olarak çok taraflı platformlarda yakın ilişki içerisinde olduğumuz Estonya ile diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılına denk gelen bu ziyareti dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Alar Karis'e teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.