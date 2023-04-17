Estonya Cumhurbaşkanı Karis'ten yeni seçilen hükümete onay

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Başbakan Kaja Kallas'ın merkez sağ Reform Partisi liderliğindeki üçüncü hükümete onay verdi.

Karis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Kallas ve atanan bakanlara başarılar diledi.

Hükümetin Reform Partisi, Estonya 200 Partisi ve Sosyal Demokrat Partiden oluşacağını belirten Karis, "Yeni Estonya hükümetini göreve atadım. Önümüzde yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

Estonya'da geçen ay düzenlenen seçimleri Kallas'ın liderliğindeki Reform Partisi, oyların yüzde 31,2'sini alarak ilk sırada tamamlamıştı.

Kallas liderliğindeki Reform Partisi, 101 sandalyeli parlamentoda 37 sandalyenin sahibi olmuştu.

Reform Partisi, Estonya 200 Partisi ve Sosyal Demokrat Partinin yer aldığı üçlü koalisyon hükümeti, parlamentoda 12 Nisan'da 38'e karşı 59 ile güvenoyu almıştı.

Yaklaşık bir ay süren görüşmelerin ardından üç parti, Kallas'ın liderliğinde liberal yönelimli koalisyon hükümeti kurmak için anlaşma sağlamıştı.

Böylece, üç partinin parlamentodaki toplam sandalye sayısı 60'a ulaşıyor.