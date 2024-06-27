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Estonya Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin bölgesel rolü bizim için önemli

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Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Karis, Türkiye ile Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin birbirini iyi ve kötü zamanlarda desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, " Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, " Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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