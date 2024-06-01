Estonya Başbakanı: Ukrayna'da Savaşı Rusya Kazanırsa B Planımız Yok

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın kazanıp Baltık ülkelerine yönelmesi durumunda ülkesinin B planının olmadığını belirtti.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Kallas, ülkesi gibi her NATO müttefikinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 1'inden fazlasını vermiş olmaları halinde Ukrayna'nın savaşı kazanmış olacağını savundu.

Kallas, Ukrayna'daki savaşın bitmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Baltık ülkelerini kontrol altına alma riskine" karşı hazırlıklarının bulunmadığına dikkati çekerek, "Rusya'nın zafer kazanması halinde bir B planımız yok çünkü o zaman Ukrayna'nın Rusya'yı geri püskürtmesine yardım ettiğimiz A planına odaklanmayı bırakırız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini vurgulayan Kaja Kallas, "Ukrayna'da zafer sadece toprak meselesi değildir. Ukrayna, NATO'ya katılırsa bir miktar toprak olmasa bile bu, bir zaferdir çünkü NATO şemsiyesi altına girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin saldırganlaşan Rusya'nın varoluşsal tehdidi karşısında uyanması gerektiğini belirten Kallas, "Rusya, toplumlarımıza korku salmak istiyor. AB'nin pek çok yerinde farklı hibrit saldırılar görüyoruz." dedi.