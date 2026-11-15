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Estonya Başbakanı Michal, Threod Systems'e sabotajın engellendiğini açıkladı

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Estonya Başbakanı Michal, 14 Kasım gecesi Threod Systems'e yönelik sabotaj girişiminin GRU talimatıyla yapıldığını öne sürdü. Girişim büyük hasar almadan engellendi ve saldırganlar gözaltına alındı. İç Güvenlik Servisi şüphelilerin kısa sürede yakalandığını açıkladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rus istihbaratının talimatıyla ülkesindeki savunma şirketlerinden Threod Systems'e sabotaj girişiminde bulunulduğunu ve saldırganların gözaltına alındığını bildirdi.

Başbakan Michal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 14 Kasım gecesi askeri amaçlı insansız hava araçları ve keşif-gözetleme sistemleri üreten Estonyalı savunma şirketi Threod Systems'in hedef alındığını belirtti.

Sabotaj girişiminin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) talimatıyla yapıldığını öne süren Michal, artırılan güvenlik önlemleri ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde sabotaj girişiminin büyük çaplı hasara yol açmadan engellendiğini ve saldırganların gözaltına alındığını aktardı.

Michal, olayın Rusya'nın Avrupa'ya karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı hibrit savaşın bir parçası olduğunu ve bu girişimlerle Ukrayna'ya verilen desteğin azaltılmasının ve Rusya üzerindeki baskının hafifletilmesinin amaçlandığını savundu.

Estonya'nın gözdağına boyun eğmeyeceğini vurgulayan Michal, halkın güvenliğine ve ulusal güvenliğe yönelik riskleri azaltmak amacıyla Rusya ile sınırın kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Estonya İç Güvenlik Servisi'nin X'teki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 14 Kasım saat 03.06'da Threod Systems'in tesislerinde patlamaya yol açmak ve binayı ateşe vermek amacıyla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Şüphelilerin kısa sürede gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Rusya'dan gelebilecek bu tür iş tekliflerini değerlendirmeyi bile düşünmemenizi tavsiye ediyoruz. Sonuçları ağırdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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