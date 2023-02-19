Estonya Başbakanı Kallas, Rusya'ya Nürnberg mahkemelerini anımsattı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Nürnberg mahkemelerini anımsatarak, "Bu defa Rusya sorumlu tutulmalı. Moskova ile ilişkilerimiz hakkında konuşmadan önce hesap verebilirlik olmalı." dedi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Nürnberg mahkemelerini anımsatarak, "Bu defa Rusya sorumlu tutulmalı. Moskova ile ilişkilerimiz hakkında konuşmadan önce hesap verebilirlik olmalı." dedi.

Kallas, Associated Press ile yaptığı söyleşide, Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde, Rusya'nın Batı ile normal bir ilişki geliştirme şansına sahip olmak istiyorsa, "savaş suçları ve komşusunu işgal etme kararı" nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın Moskova'dan hesap sormayan bir barış anlaşmasıyla sona eremeyeceğini vurgulayan Kallas, "Emperyalist hedeflerinden gerçekten vazgeçmemiş bir parya devletle her zamanki gibi ilişkiler olabileceğini düşünmüyorum. Bu dersi almazsak ve saldırı suçlarını kovuşturmazsak, savaş suçları devam edecek." diye konuştu.

Kallas, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Nürnberg mahkemelerini anımsatarak, "Bu defa Rusya sorumlu tutulmalı. Moskova ile ilişkilerimiz hakkında konuşmadan önce hesap verebilirlik olmalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in barış görüşmesi çağrıları ve Batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırarak savaşı uzattığı yönündeki soruları ise Kallas, herkes barış istese de Ukrayna topraklarını Rusya'ya bırakan bir anlaşmanın dünyaya "saldırganlığın işe yaradığının" sinyalini vereceği şeklinde yanıtladı.